VSG Altglienicke
    -
    16:30
    12.09.20
    Кёльн
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      VSG Altglienicke - Кёльн
      Кубок Германии - 12 сентября 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем VSG Altglienicke – Кёльн на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу VSG Altglienicke и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются VSG Altglienicke и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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