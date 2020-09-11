TSV Havelse
    -
    21:45
    11.09.20
    Майнц
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      TSV Havelse - Майнц
      Кубок Германии - 11 сентября 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем TSV Havelse – Майнц на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу TSV Havelse и Майнц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются TSV Havelse и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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