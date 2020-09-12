Ульм 1846
    -
    19:30
    12.09.20
    Donaustadion
    Эрцгебирге Ауэ
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ
      Кубок Германии - 12 сентября 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ульм 1846 – Эрцгебирге Ауэ на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульм 1846 и Эрцгебирге Ауэ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ульм 1846 и Эрцгебирге Ауэ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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