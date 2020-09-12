Онлайн

Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ

Кубок Германии - 12 сентября 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ульм 1846 – Эрцгебирге Ауэ на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульм 1846 и Эрцгебирге Ауэ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ульм 1846 и Эрцгебирге Ауэ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

