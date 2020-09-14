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Рот-Вайс Эссен - Арминия

Кубок Германии - 14 сентября 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Рот-Вайс Эссен – Арминия на Eurosport.ru! 14 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рот-Вайс Эссен и Арминия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рот-Вайс Эссен и Арминия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

