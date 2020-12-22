Динамо Дрезден
    -
    22:45
    22.12.20
    ДДФ-Штадион
    Дармштадт
      Кубок Германии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Динамо Дрезден - Дармштадт

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Динамо Дрезден – Дармштадт на Eurosport.ru! 22 декабря 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Каучински или Markus Anfang? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Дрезден и Дармштадт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Дрезден и Дармштадт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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