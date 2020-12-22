Кёльн
    -
    20:30
    22.12.20
    РейнЭнергиШтадион
    Оснабрюк
      Кубок Германии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Кёльн - Оснабрюк

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Кёльн – Оснабрюк на Eurosport.ru! 22 декабря 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Гисдоль или Marco Grote? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кёльн и Оснабрюк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кёльн и Оснабрюк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет