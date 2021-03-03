Рот-Вайс Эссен
    -
    20:30
    03.03.21
    Stadion Essen
    Хольштайн Киль
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Рот-Вайс Эссен - Хольштайн Киль

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Рот-Вайс Эссен – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! 3 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Christian Neidhart или Ole Werner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рот-Вайс Эссен и Хольштайн Киль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рот-Вайс Эссен и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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