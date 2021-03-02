Ян Регенсбург
    Прервано
    0
    -
    0
    20:30
    02.03.21
    Континенталь Арена
    Вердер
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ян Регенсбург - Вердер

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ян Регенсбург – Вердер на Eurosport.ru! 2 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mersad Selimbegovic или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ян Регенсбург и Вердер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ян Регенсбург и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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