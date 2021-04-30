Вердер
    -
    21:30
    30.04.21
    Везерштадион
    РБ Лейпциг
      Кубок Германии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Вердер - РБ Лейпциг

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Вердер – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 30 апреля 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Флориан Кохфельдт или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вердер и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вердер и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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