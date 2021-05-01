Боруссия - Хольштайн Киль

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! 1 мая 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эдин Терзич или Ole Werner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Хольштайн Киль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

