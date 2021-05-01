Боруссия Дортмунд
    -
    21:30
    01.05.21
    Сигнал Идуна Парк
    Хольштайн Киль
      Кубок Германии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Боруссия - Хольштайн Киль

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! 1 мая 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдин Терзич или Ole Werner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Хольштайн Киль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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