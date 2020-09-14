Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер атаковал фаната дрезденского «Динамо» после поражения в первом раунде Кубка Германии (1:4).
Ляйстнер выступал за клуб из Дрездена в 2010-2014 годах. Перед матчем с «Динамо» Тони в интервью отпустил несколько шпилек в адрес бывшего клуба. Естественно, что, приехав после этого в Дрезден, он столкнулся с не самым радушным приемом.
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После выкриков и ругани в свой адрес Лайстнер решил разобраться с одним из болельщиков лично: поднялся на трибуну и опрокинул его на ступеньки. Однако другие фанаты вступились за товарища и прогнали 30-летнего игрока.
- Лайстнер стал игроком «Гамбурга» в этом году. «Динозавры» с сезона-2018/19 выступают во второй Бундеслиге.
- «Динамо» (Дрезден) по итогам прошлого сезона опустилось из второй Бундеслиги в третий дивизион.
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