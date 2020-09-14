Ляйстнер выступал за клуб из Дрездена в 2010-2014 годах. Перед матчем с «Динамо» Тони в интервью отпустил несколько шпилек в адрес бывшего клуба. Естественно, что, приехав после этого в Дрезден, он столкнулся с не самым радушным приемом.