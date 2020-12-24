Комментатор Sky Sport Deutschland Йорг Дальманн допустил некорректные высказывания по отношению к девушке бывшего голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
Дальманн во вторник, 22 декабря, работал на матче Кубка Германии между «Унионом» и «Падерборном». «Сейчас Кариус сидит на скамейке в «Берлине», – произнес в репортаже журналист. – У Лориса есть преимущество, так как он дома может пообниматься с Софией Томаллой. Но я бы тоже посидел на скамейке, чтобы вечером пообниматься с Софией» (цитата по Hamburger Morgenpost).
Томалла, немецкая актриса, модель и телеведущая, в этот момент находилась в ложе прессы на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай».
В инстаграме Йорга Дальманна тут же раскритиковали и обвинили в сексизме. В Sky Sport Deutschland уже отреагировали на возмущения зрителей и отстранили комментатора на один матч. Сам Дальманн в социальных сетях отверг все обвинения в сексизме.
- Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус не провел ни одного матча Бундеслиги в составе «Униона». Игра с «Падерборном» стала его официальным дебютом в составе столичного клуба. «Берлин» вылетел из Кубка после поражения со счетом 2:3.
- Кариус и София Томалла вместе с 2019 года. С 2011 по 2015 гг. девушка встречалась с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.