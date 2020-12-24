Дальманн во вторник, 22 декабря, работал на матче Кубка Германии между «Унионом» и «Падерборном». «Сейчас Кариус сидит на скамейке в «Берлине», – произнес в репортаже журналист. – У Лориса есть преимущество, так как он дома может пообниматься с Софией Томаллой. Но я бы тоже посидел на скамейке, чтобы вечером пообниматься с Софией» (цитата по Hamburger Morgenpost).