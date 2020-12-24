Клуб третьего немецкого дивизиона «Динамо» из Дрездена объявил о том, что пробил больше 72 тысяч билетов на матч Кубка Германии против «Дармштадта». Проблема в том, что на эту игру решением местных властей изначально не допускали зрителей.

В «Динамо» предлагали болельщикам билеты-призраки – их так назвали по аналогии с матчами при пустых трибунах, получивших прозвище «матчи-призраки». Один тикет стоит пять евро, всю сумму перечислили в бюджет клуба, пострадавший от последствий пандемии коронавируса. Фанатам также вручали специально изготовленный билет на память о проведенной игре.

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В общей сложности на матч «Динамо» с «Дармштадтом» продали 72 112 проходок. Это в два раза превысило суммарную вместимость стадиона в Дрездене. В пресс-службе экс-чемпионов ГДР отметили, что только на двух матчах в истории клуба собиралось больше зрителей, включая выездные встречи (цитата по Euronews).

Первым идею билетов-призраков реализовал также клуб третьего немецкого дивизиона – «Юрдинген 05» еще весной 2020 года. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха продавала фанатам слоты под картонные фигуры на трибунах с их изображением.

Дрезденское «Динамо» уступило «Дармштадту» со счетом 0:3 и вылетело из Кубка Германии на стадии второго круга.

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