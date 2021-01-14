«Бавария» вылетела из Кубка Германии на второй стадии турнира, проиграв «Хольштайну» – клубу из второго дивизиона Бундеслиги. Матч завершился в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 2:2 – за мюнхенцев забили Серж Гнабри и Лерой Сане. Но андердог ответил двумя своими точными выстрелами (второй мяч закатили в добавленное время), и игра перешла в дополнительное время. Два экстра-тайма оказались безголевыми, В серии пенальти футболисты «Хольштайна» оказались успешнее. Свой удар не реализовал Марк Рока.

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«Конечно, это шок, – цитирует официальный сайт «Баварии» главного тренера Ханси Флика. – Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. В целом все решили детали: команда показала сильный дух. Мы доминировали, это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

Нужно поздравить «Киль» – матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее играть в обороне. «Киль» хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, так что я совсем не виню Року».

Не справился с послематчевыми эмоциями Томас Мюллер, отыгравший весь матч до финального свистка. Bild рассказывает, как он поспорил с журналисткой, которая спросила его о причинах поражения. Футболисту показалось, что репортер улыбается. «Вы сейчас здесь смеетесь! – указал Мюллер. – Конечно, вы смеялись!» Впрочем, Томас быстро остыл и все же ответил на вопросы.

«Бавария» вылетела из Кубка от соперника из второго дивизиона впервые за 17 лет.

Мюнхенцы – действующие обладатели трофея.

Это второе поражение «Баварии» подряд – предыдущий матч Бундеслиги «Мюнхен» проиграл «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

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