«Боруссия» Дортмунд обыграла «Лейпциг» в финале Кубка Германии (4:1).

«Дортмунд» уже на 5-й минуте забил первый мяч. Джейдон Санчо в быстром прорыве прошил Петера Гулачи красивым ударом с угла штрафной. Далее «Ред Булл» пытался сравнять, но в ответ получил еще несколько опасных контратак. Одна из них завершилась мячом Эрлинга Холанна, которому ассистировал капитан Марко Ройс. Разрушение «Лейпцига» в первом тайме завершилось на 45-й минуте – Ройс и Санчо вдвоем вывалились на вратаря «Лейпцига» и решили эпизод. Марко записал себе второй ассист, а Джейдон – дубль.

Со старта второго тайма «Лейпциг» полетел в атаку и создал несколько горячих моментов. Так Кристофер Нкунку зарядил в перекладину уже на первой минуте второго тайма. Далее «Ред Булл» создал еще несколько моментов, но и чуть не пропустил после контратак «Боруссии». Наконец забить удалось Дани Ольмо. Испанец на 72-й минуте красиво пробил Бюрки. Этот мяч стал единственным для «РБ», несмотря на мощное давление и кучу упущенных моментов, а на 87-й минуте Холанн все-таки вернул крупное преимущество дортмундцам.

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