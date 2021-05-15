Еще до начала сезона-2020/21 Лукаш Пишчек объявил о завершении карьеры. Поляк дал себе еще год на профессиональном уровне, но отказался от должности вице-капитана и места в совете команды, чтобы по максимуму насладиться последними матчами за «Боруссию».

Болельщики «Дортмунда» наверняка надеялись, что легенда передумает и останется, тем более пользы от Пишчека как минимум не меньше, чем от Жиркова в сборной России. Но в конце апреля защитник напомнил фанатам, что скоро с ними попрощается. А с футболом – нет: Пишчек продолжит играть, пусть и на любительском уровне.

«Я вернусь в Польшу и ради удовольствия буду играть за свой бывший клуб «Гочалковице». Это больше ничего не будет иметь общего с профессиональным футболом – там я буду только поддерживать форму», – сказал футболист.

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«Гочалковице» – не просто клуб, где Пишчек стартовал как футболист. Отец Лукаша работал в этом клубе тренером, а теперь занимает пост вице-президента и открыл академию. Команда играет в четвертом дивизионе Польши.

«Финансовое соглашение с боссом я уже заключил», – пошутил польский защитник, которому в июне исполнится 36 лет.

Пишчек красиво закончил профессиональную карьеру. «Боруссия» взяла первый за четыре года Кубок Германии, а после матча поляк не сдержал эмоций. Одноклубники блестяще отреагировали, показав, как много значит Пишчек для них и для «Дортмунда».

«Я очень счастлив. Всегда говорил, что продлевал контракт, потому что хотел завершить карьеру чемпионством или трофеем. Сегодня мы это сделали. Я очень горжусь командой. Это были искренние эмоции», – сказал футболист после финала, в котором «Боруссия» обыграла «Лейпциг» 4:1.

Как минимум благодаря такому моменту 10 лет Пишчека в «Боруссии» не прошли зря. И, конечно, благодаря двум салатницам, трем Кубкам Германии, трем Суперкубкам и финалу Лиги чемпионов.

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