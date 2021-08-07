Ульм 1846
    -
    19:30
    07.08.21
    Donaustadion
    Нюрнберг
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ульм 1846 - Нюрнберг

      Футбол. Следите за матчем Ульм 1846 – Нюрнберг на Eurosport.ru! 7 августа 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульм 1846 и Нюрнберг и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ульм 1846 и Нюрнберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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