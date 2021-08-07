1.FC Lok Leipzig
    -
    16:30
    07.08.21
    Байер
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      1.FC Lok Leipzig - Байер

      Футбол. Следите за матчем 1.FC Lok Leipzig – Байер на Eurosport.ru! 7 августа 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Almedin Civa или Ханнес Вольф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу 1.FC Lok Leipzig и Байер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются 1.FC Lok Leipzig и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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