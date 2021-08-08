Российские полузащитник Ярослав Михайлов отметился дебютным голом за «Шальке» в первом раунде Кубка Германии.

Клуб из Гельзенкирхена победил на выезде со счетом 4:1. Полузащитник, арендованный у «Зенита», вышел на поле на 70-й минуте. Уже спустя 9 минут Михайлов отметился забитым мячом, который установил окончательный счет в матче.

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Аренда 19-летнего игрока рассчитана на один сезон.

В сезоне-2020/21 Михайлов выступал за молодежную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в Молодежной лиге и 6 – в ЮФЛ-1.

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