«Вольфсбург» дисквалифицировали из Кубка Германии за нарушение регламента.

В первом раунде турнира «волки» обыграли «Пройссен Мюнстер» со счетом 3:1. Но по ходу матча главный тренер «Вольфсбурга» Марк ван Боммел глупо напутал с заменами. В дополнительное время он произвел двойную рокировку в составе: вместо Максимилиана Филиппа вышел Себастьян Борнаув, а Максанс Лакруа уступил место Адмиру Мехмеди. Замена француза на швейцарца стала шестой у «Вольфсбурга», что запрещено правилами турнира – в Кубке Германии можно делать только 5 замен.

По итогам разбирательства за превышение лимита замен «Вольфсбургу» присудили техническое поражение со счетом 0:2. У клуба есть право направить апелляцию в течение 24 часов, сообщает сайт Немецкого футбольного союза

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В сезоне-2019/20 «Пройссен Мюнстер» вылетел из Третьей лиги Германии и последние два сезона выступает в Региональной лиге «Запад» – четвертом по силе немецком дивизионе.

«Вольфсбург» в минувшем сезоне Бундеслиги занял четвертое место и вернулся в Лигу чемпионов спустя 6 лет.

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