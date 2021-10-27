«Бавария» внезапно проиграла гладбахской «Боруссии» в Кубке Германии. Проиграла – сказано мягче, чем четырехслойная туалетная бумага: мюнхенцев жестоко унизили пятью безответными голами и изгнали из Кубка уже на стадии 1/16 финала.

Чтобы понимать масштаб трагедии: с начала нынешнего сезона команда Юлиана Нагельсманна проиграла лишь раз («Айнтрахту» – 1:2), а за восемь стартовых матчей в Бундеслиге пропустили лишь на три мяча больше, чем за одну встречу с «Боруссией».

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Еще смешнее, что гости вышли на игру в полностью основном составе – с Левандовским на острие и Нойером в воротах. Но кое-кого очень важного мюнхенцы все же не досчитались. На скамейке по-прежнему не было Нагельсманна – тренер не выздоровел после ковида, вместо него с лавки руководил Дино Топмюллер.

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Дино Топмюллер Фото: Getty Images

С Дино у «Баварии» сразу что-то пошло не так. Команда пропустила уже на 2-й минуте после того, как в своей штрафной растерялся Упамекано. Француза легко обыграл Брель Эмболо и оставил мяч Куадио Коне, тот вонзил четко в нижний угол. Но быстрые голы не закончились: на 15-й минуте Рами Бенсебаини оказался один в пустующей штрафной соперника, получил пас от Йонаса Хоффмана и удвоил счет. Алжирец окончательно деморализовал мюнхенцев спустя шесть минут, когда унизил Нойера хитрым ударом с пенальти. 3:0 уже к 21-й минуте – с тем же счетом закончился первый тайм.

За 45 минут команда под руководством Топмюллера (и оказавшегося на скамейке спортивного директора Хасана Салихамиджича) лишь однажды пробила в створ. «Бавария» прибавила во владении и атакующей игре во втором тайме, но моменты снова реализовывали гладбахцы. Брель Эмболо сшил для гостей гигантский бадибэг и первым делом поместил туда Упамекано с Нойером. Швейцарец легко оттеснил корпусом защитника и с лету пробил легендарному вратарю между ног. Спустя шесть минут Эмболо прокинул мяч себе на ход, на скорости ушел от Павара и закинул в дальний угол – Ману даже не прыгнул.

Так крупно «Бавария» не проигрывала уже 43 года – в декабре 1978-го мюнхенцы проиграли «Фортуне» 1:7. Последний раз чемпион Германии уступал в пять мячей в 2008 году «Вердеру», но тогда встреча завершилась 2:5. Мюнхенский клуб впервые проиграл в Кубке Германии с такой позорной разницей мячей.

Брель Эмболо Фото: Getty Images

«Гладбах» стал первой командой, которая забила не только пять мячей команде Нагельсманна, но даже четыре и три. Случилась бы такая катастрофа, если на скамейке был Юлиан, а не Топмюллер? Непонятно, что произошло с командой, которая забивала в 85 играх подряд и внезапно прервала серию – до мирового рекорда «Ривер Плейт» не хватало каких-то 11 встреч. Лучшим ответом станет возвращение молодого коуча – если с его выздоровлением «Бавария» продолжит заколачивать бохумам по семь за игру, значит, все в порядке.

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