26 октября состоялся матч Кубка Германии между командами «Мюнхен 1860» и «Шальке 04», закончившийся победой мюнхенцев.

Во время игры привлек к себе внимание нападающий «Мюнхена 1860» 36-летний Саша Мёльдерс, который испытывает такие неприязненные чувства к клубу-сопернику, что даже заклеил название «Шальке» на футболке лентой.

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Объяснение этому жесту простое : Мёльдерс – болельщик и бывший игрок клуба «Рот-Вайсс» из Эссена: «Как мальчику из Эссена мне особенно приятно победить «Шальке». Но, конечно, мы все счастливы».

Поклонники «красно-белых» считают «Шальке» из соседнего Гельзенкирхена своим главным врагом. Матчи между этими командами иногда называют рурским дерби, по аналогии с другим местным противостоянием «Шальке» – «Боруссия Дортмунд».

Кстати, «Рот-Вайсс» оценил жест Мёльдерса:

«Саша, подсказка для тебя: на нашей форме тебе ничего не придется прятать. Загляни в наш фанатский магазин и найдешь там то, что ты ищешь».

Матч закончился со счетом 1:0, в составе «Мюнхена» отличился Штефан Лекс.

«Мюнхен 1860» выступает в третьем дивизионе.

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