18 января состоялся матч 1/8 Кубка Германии, в котором «Кёльн» принимал «Гамбург» на стадионе «Райн-Энерги». Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти гости были удачливее хозяев и вырвали победу – 4:3.
Исход противостояния решила нелепая случайность. «Кёльн» лишился 1 млн евро и возможности сыграть в 1/4 финала Кубка из-за неудачно пробитого пенальти. Вингер Флориан Кайнц потоптался на точке, поскользнулся и поехавшей ногой коснулся мяча перед пробитием. Точный удар по воротам пришелся уже на второе касание, поэтому его не засчитали.
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