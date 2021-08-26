Футбол

«Бавария» забила 12 мячей в ворота клуба «Бремер» из 5-го немецкого дивизиона. Обзор матча (видео)

Эрик Шупо-Мотинг забил 4 и возглавил гонку бомбардиров турнира.

00:01:28, 29 минут назад

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