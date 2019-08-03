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Боруссия - Бавария

Суперкубок Германии - 3 августа 2019

Футбол, Суперкубок Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 3 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

