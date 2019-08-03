Сезон в Германии стартовал матчем за Суперкубок страны между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Лучше оказались вице-чемпионы, которые выиграли со счетом 2:0.

Первый тайм завершился без голов, а в самом начале второго счет открыл Алькасер. Испанский нападающий воспользовался шикарной передачей Санчо с правого фланга.

19-летний Санчо к ассисту прибавил гол на 69-й минуте. Вингер послал мяч в сетку после шикарного забега на 60 метров.

В октябре 2018-го Санчо получил вызов в основную сборную Англии, став первым игроком английской сборной, рожденным в новом тысячелетии.

Сезон в Бундеслиге стартует 16 августа.

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