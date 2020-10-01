«Бавария» обыграла «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии – 3:2. Матч судила женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус.
В Иране, известном доисторическими взглядами на права женщин, игру не показали. Как сообщает Iran News Wire, изначально трансляция планировалась, но государственное телевидение заблокировало показ, когда стало известно, что арбитром будет женщина.
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Первая женщина-судья в немецком футболе завершит карьеру после Суперкубка
- Штайнхаус – первая женщина-арбитр в мужском профессиональном футболе Германии. Суперкубок стал последней игрой Бибианы в карьере.
- Всего она проработала рефери 12 лет, три из них – в Бундеслиге.
- В высшем дивизионе Бибиана (полицейский офицер по основной профессии) отсудила 23 матча.
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