Боруссия Дортмунд
    -
    21:30
    17.08.21
    Сигнал Идуна Парк
    Бавария Мюнхен
      Суперкубок Германии • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Боруссия - Бавария

      Футбол. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 17 августа 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет! Суперкубок Германии это отличная возможность для Нагельсманна и Розе завоевать первый титул в тренерской карьере. Следите за «Der Klassiker» на Eurosport.ru!