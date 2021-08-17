Футболисты «Баварии» почтили память легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок Германии с «Боруссией» из Дортмунда.
Игроки из Мюнхена вышли на разминку перед встречей в футболках с 9-м номером и фамилией Мюллер на спине, о чем сообщили в твиттере.
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  • Герд Мюллер скончался 15 августа, ему было 75 лет.
  • В составе сборной ФРГ Мюллер стал чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Он лучший бомбардир в истории Бундеслиги (365 мячей).
Каким был Герд Мюллер вне поля. Он владел стейкхаусом, боролся с лишним весом и алкогольной зависимостью
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