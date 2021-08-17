17 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Роберт Левандовский открыл счет в конце первого тайма и вплотную приблизился к рекорду легендарного Герда Мюллера.

Левандовский забил в 14-м матче подряд за «Баварию», побив личный рекорд. В немецком профессиональном футболе только Герд Мюллер выдал серию длиннее во всех соревнованиях: 16 – в сезоне-1969/70.

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Во втором тайме Роберт оформил дубль.

Герд Мюллер скончался 15 августа в возрасте 75 лет. Перед Суперкубком игроки «Баварии» почтили его память.

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