Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Роберт Левандовский забил на 41-й минуте после навеса Сержа Гнабри. А еще случился парад желтых карточек. Самыми грубыми были игроки «Боруссии» – по желтой получили Марко Ройс и Махмуд Дауд. Со стороны «Баварии» предупреждение получил Никлас Зюле. Также в первом тайме был отменен гол Юссуфа Мукоко

Второй тайм начался с гола Томаса Мюллера. Через пару минут ответил Эрлинг Холанн, но норвежец был в офсайде. На 64-й «Боруссия» все-таки забила – Ройс пробил в девятку после паса Джуда Беллингема.

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