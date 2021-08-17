«Бавария» завоевала Суперкубок Германии-2021, победив «Боруссию» из Дортмунда со счетом 3:1.

Первыми ворота соперника распечатали дортмундцы, но их гол был отменен из-за офсайда. А на 41-й минуте Роберт Левандовский выше всех выпрыгнул в штрафной и продлил свою результативную серию.

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Не успели команды вернуться с перерыва, как защита «Боруссии» провалилась, Левандовский на линии вратарской изящно пяткой отпасовал Томасу Мюллеру на пустые ворота.

Вскоре Эрлинг Холанн поразил ворота Мануэля Нойера, но снова вне игры обесценил усилия дортмундцев. Марко Ройсу это надоело, и он сотворил главный шедевр вечера, восхитительным ударом в девятку.

Но на 73-й минуте вспыхнувшую интригу придушил Мануэль Аканджи, нелепо потерявший мяч перед своей штрафной и подаривший дубль Левандовскому.

«Бавария» завоевала Суперкубок в пятый раз за последние четыре сезона. Четырежды за этот период мюнхенцы победили «Дортмунд».

Всего у «Баварии» стало девять побед в Суперкубке Германии – национальный рекорд. «Боруссия» брала трофей 6 раз.

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