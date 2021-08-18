«Бавария» взяла 5-й суперкубок за последние 6 лет – в финале мюнхенцы разбили «Боруссию Дортмунд» со счетом 3:1. После матча нападающий «Баварии» Роберт Левандовский высказался о завоеванном трофее, а также почтил память недавно ушедшего из жизни Герда Мюллера.

«Было по-настоящему здорово играть с болельщиками на трибунах, им было наверняка интересно наблюдать за матчем, в котором обе команды играли в атаку. Игра со зрителями очень важна для команды, ведь футбол – это эмоции. Мы играем для болельщиков.

То, чего мы достигли сегодня – великолепно. Мы с нетерпением ждали этого трофея и наслаждаемся им. В эпизоде с первым голом я получил отличный прострел от Сержа Гнабри, а со вторым голом мне повезло – Толиссо очень хорошо прессинговал. Я понял, что офсайда не было, и у меня было время разобраться в эпизоде. Третий гол нам очень помог.

Суперкубок Германии Шедевр Ройса и гол Левандовского после дикой ошибки «Дортмунда» 10 ЧАСОВ НАЗАД

Герд Мюллер был особенным игроком и человеком. Мы знаем о его вкладе в историю футбола. Я всегда ориентируюсь на его достижения», – приводит слова Левандовского официальный сайт «Баварии»

Роберт Левандовский отметился дублем в финале Суперкубка. Польский форвард забил в 14 матчах подряд и идет на еще один рекорд Герда Мюллера.

В последнем туре Бундеслиги-2020/21 Левандовский превзошел рекорд Мюллера по числу голов в чемпионате за сезон, державшийся 49 лет.

Герд Мюллер скончался 15 августа в возрасте 75 лет. Перед Суперкубком игроки «Баварии» почтили его память.

Суперкубок Германии Левандовский забил в 14 матчах подряд и идет на еще один рекорд Герда 10 ЧАСОВ НАЗАД