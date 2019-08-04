Eurosport
Судья из Боливии сделал вид, что ставит пенальти после видеоповтора, но на матче не было VAR
В Южной Америке тоже хотят себе такую прекрасную систему.
Курьезный случай произошел в матче чемпионата Боливии между клубами «Олвейз Реди» и «Боливар».
В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота «Боливара», показав жест, который судьи используют после просмотра VAR. Но в чемпионате Боливии такой системы нет.
Игроки не заметили ошибку рефери, а «Олвейз Реди» не реализовал пенальти.
- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Боливара».
- Система VAR недавно добралась до РПЛ – ее впервые применили в матче между ЦСКА и «Локомотивом».
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