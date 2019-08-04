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Судья из Боливии сделал вид, что ставит пенальти после видеоповтора, но на матче не было VAR

Судья из Боливии сделал вид, что ставит пенальти после видеоповтора, но на матче не было VAR
Eurosport

46 мин. назад

В Южной Америке тоже хотят себе такую прекрасную систему.

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Боливии между клубами «Олвейз Реди» и «Боливар».

В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота «Боливара», показав жест, который судьи используют после просмотра VAR. Но в чемпионате Боливии такой системы нет.

Игроки не заметили ошибку рефери, а «Олвейз Реди» не реализовал пенальти.

  • Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Боливара».
  • Система VAR недавно добралась до РПЛ – ее впервые применили в матче между ЦСКА и «Локомотивом».
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