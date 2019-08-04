Курьезный случай произошел в матче чемпионата Боливии между клубами «Олвейз Реди» и «Боливар».

В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота «Боливара», показав жест, который судьи используют после просмотра VAR. Но в чемпионате Боливии такой системы нет.

Игроки не заметили ошибку рефери, а «Олвейз Реди» не реализовал пенальти.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Боливара».

Система VAR недавно добралась до РПЛ – ее впервые применили в матче между ЦСКА и «Локомотивом».

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