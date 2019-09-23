В матче 12-го тура чемпионата Боливии между «Ориенте Петролеро» и «Гуабирой» произошла серьезная травма.

На 75-й минуте защитник «Ориенте» Марио Куэльяр пошел в подкат, чтобы прервать прострел во вратарскую с правого края, и получил повреждение левой ноги. Примчавшиеся клубные медики поняли, что у парня перелом малоберцовой кости, зафиксировали конечность и решили, что футболиста нужно вести в госпиталь.

На стадионе присутствовала машина скорой помощи, но у нее почему-то отсутствовал водитель. Тогда сотрудники арены решили, что было бы неплохо доставить травмированного Куэльяра на носилках хоть на каком-нибудь транспорте. Поэтому они вызвали такси и уложили футболиста в багажник. Повезло, что 180-сантиметровый защитник поместился в заднюю часть машины.

30-летний Куэльяр выступает за «Ориенте Петролеро» с 2019 года.

У него в активе два матча за сборную Боливии, он также попал в финальную заявку национальной команды на Кубок Америки-2019.

«Ориенте Петролеро» без Куэльяра уступил «Гуабире» со счетом 1:2.

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