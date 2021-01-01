Чемпионат Боливии очень мощно проводил 2020 год. Еще за две минуты до конца матча последнего тура сезона «Блуминг» – «Стронгест» ничего не предвещало бума. Гости вели в счете 3:1 и продолжали идти вперед.

Во время аута с трибун на поле полетели посторонние предметы, включая петарду. После ее взрыва один из футболистов гостей рухнул на газон, команды принялись выяснять отношения, а затем и фанаты выскочил на поле.

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По итогам разбирательств арбитр удалил по одному игроку в составе каждой команды.

Из-за поражения «Блуминг» не попал в Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы).

«Стронгест» занял второе место в боливийской Примере, отстав всего на 1 балл от чемпиона («Олвейс Реди»).

Чемпионат Боливии традиционно разыгрывается дважды в году (Апертура и Клаусура), однако в 2020-м из-за пандемии коронавируса состоялась только Апертура, причем турнир был прерван 16 марта и возобновлен только 27 ноября

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