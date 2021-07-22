Во время футбольного матча в Боливии прямо на поле случился сильнейший вихрь. Матч пришлось отложить на неопределенный срок.

Прямо перед стартовым свистком на поле образовался столб пыли, который двигался к центру площадки. Футболисты разбежались в разные стороны – куртку одного из участников встречи подбросило в воздух. Затем облако проплыло к другой штрафной и исчезло.

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Момент произошел перед финалом небольшого турнира в Ачокалье.

Чаще всего смерчи случаются в Северной Америке, особенно в центральных штатах США.

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