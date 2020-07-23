Динамо-Авто
    -
    18:00
    23.07.20
    Сфынтул Георге Суручены
      Чемпионат Молдавии • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

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      Динамо-Авто - Сфынтул Георге Суручены
      Чемпионат Молдавии - 23 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Динамо-Авто – Сфынтул Георге Суручены на Eurosport.ru! 23 июля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо-Авто и Сфынтул Георге Суручены и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо-Авто и Сфынтул Георге Суручены, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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