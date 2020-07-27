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Зимбру (Кишинев) - Милсами Оргеев

Чемпионат Молдавии - 27 июля 2020

Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Зимбру (Кишинев) – Милсами Оргеев на Eurosport.ru! 27 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зимбру (Кишинев) и Милсами Оргеев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Зимбру (Кишинев) и Милсами Оргеев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

