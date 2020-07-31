Милсами Оргеев
    -
    20:30
    31.07.20
    Оргеев
    Codru Lozova
      Чемпионат Молдавии • Тур 12
      Календарь
      Перед матчем

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      Милсами Оргеев - Codru Lozova
      Чемпионат Молдавии - 31 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Милсами Оргеев – Codru Lozova на Eurosport.ru! 31 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милсами Оргеев и Codru Lozova и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милсами Оргеев и Codru Lozova, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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