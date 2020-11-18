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Дачия Буюкань - Шериф

Чемпионат Молдавии - 18 ноября 2020

Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Дачия Буюкань – Шериф Тирасполь на Eurosport.ru! 18 ноября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дачия Буюкань и Шериф Тирасполь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дачия Буюкань и Шериф Тирасполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

