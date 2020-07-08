Петрокуб Хынчешты
    -
    20:30
    08.07.20
    Динамо-Авто
      Чемпионат Молдавии • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

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      Петрокуб Хынчешты - Динамо-Авто
      Чемпионат Молдавии - 8 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Петрокуб Хынчешты – Динамо-Авто на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Петрокуб Хынчешты и Динамо-Авто и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Петрокуб Хынчешты и Динамо-Авто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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