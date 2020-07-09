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Сперанца - Зимбру (Кишинев)

Чемпионат Молдавии - 9 июля 2020

Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Сперанца – Зимбру (Кишинев) на Eurosport.ru! 9 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сперанца и Зимбру (Кишинев) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сперанца и Зимбру (Кишинев), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

