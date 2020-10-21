Петрокуб Хынчешты
    -
    18:00
    21.10.20
    Сперанца
      Чемпионат Молдавии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Петрокуб Хынчешты - Сперанца
      Чемпионат Молдавии - 21 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Молдавии. Следите за матчем Петрокуб Хынчешты – Сперанца на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Петрокуб Хынчешты и Сперанца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Петрокуб Хынчешты и Сперанца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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