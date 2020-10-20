Локомотив Пловдив
    -
    17:30
    20.10.20
    Lokomotiv Stadium
    Арда
      Чемпионат Болгарии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Локомотив Пловдив - Арда
      Чемпионат Болгарии - 20 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Локомотив Пловдив – Арда на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бруно Акрапович или Nikolay Kirov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив Пловдив и Арда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив Пловдив и Арда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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