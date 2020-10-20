Онлайн

Локомотив Пловдив - Арда

Чемпионат Болгарии - 20 октября 2020

Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Локомотив Пловдив – Арда на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Бруно Акрапович или Nikolay Kirov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив Пловдив и Арда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Локомотив Пловдив и Арда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

