Ботев
    -
    21:00
    11.09.20
    Botev 1912 Football Complex
    Tsarsko Selo
      Чемпионат Болгарии • Тур 5
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ботев - Tsarsko Selo
      Чемпионат Болгарии - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Болгарии. Следите за матчем Ботев – Tsarsko Selo на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ferario Spasov или Любослав Пенев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ботев и Tsarsko Selo и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ботев и Tsarsko Selo, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет