В Болгарии судья завершил матч уже через 21 минуту после стартового свистка. Это произошло из-за того, что игроки и члены тренерского штаба одной из команд погнались за арбитром в попытке побить его.
В матче между командами «Костинброд» и «Торнадо Безден» при счете 1:0 в пользу «Костинброда» игрок «Торнадо» Калоян Караджинов бурно отреагировал на решение арбитра и получил желтую карточку. Одноклубники окружили арбитра Васила Цоклинова, а Караджинов несколько раз ударил судью. После этого он под натиском игроков убежал в раздевалку.
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- Инцидент случился в матче болгарского регионального дивизиона «София-Запад».
- Калоян Караджинов ранее выступал в профессиональном клубе – софийском «Локомотиве».
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