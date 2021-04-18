В матче 24-го тура болгарской Первой лиги между «Царско Село» и софийским ЦСКА произошел странный эпизод с участием главного судьи.

На 63-й минуте матча арбитр Радослав Гидженов потянулся за желтой карточкой, чтобы наказать защитника «Царско Село» Ивайло Маркова. С удивлением судья обнаружил, что карточек при себе у него нет – он оставил их в раздевалке во время перерыва. Жестом арбитр попросил Маркова подождать своей участи и побежал к резервному судье, который передал реквизит.

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«Царско Село» обыграло ЦСКА со счетом 2:1.

Уже в первом тайме Гидженов за две желтые карточки (тогда они были при нем) удалил бывшего защитника «Амкара» Петара Занева.

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