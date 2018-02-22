Какой-то египтянин забил через себя с линии штрафной. Смотри видос сутки – все равно не на работу

В матче чемпионата Египта футболист заколошматил гениальный голешник, который не повторит никогда в жизни.

На 66-й минуте встречи с ЕНПИИ полузащитник «Аль-Иттихада» Халед Эль Гандор поймал вынос мяча подальше от ворот. На линии штрафной футболист сложился и в касание пробил через себя. Удар полетел в дальний угол, голкипер далеко вышел из ворот и не спас команду.

Эль Гандор открыл счет в середине второго тайма, но «Аль-Иттихад» не удержал победу. На 90-й минуте ЕНПИИ сравнял счет – 1:1.

«Аль-Иттихад» занимает 14-е место в египетской Премьер-лиге, ЕНПИИ – седьмое.

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