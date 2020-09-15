Миср Эльмакаса
    -
    19:00
    15.09.20
    Arab Contractors Stadium
    FC Masr
      Чемпионат Египта • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Миср Эльмакаса - FC Masr
      Чемпионат Египта - 15 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Египта. Следите за матчем Миср Эльмакаса – FC Masr на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ehab Galal или Khaled Galal? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миср Эльмакаса и FC Masr и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Миср Эльмакаса и FC Masr, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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